Um rapaz foi traído pela namorada em uma festa e o momento foi filmado. O garoto tinha deixado a namorada em frente ao palco para ir comprar um refrigerante, quando voltou a moça estava no palco aos beijos com um homem com nanismo.

O momento viralizou nas redes sociais e gerou muitos comentários.

