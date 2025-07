VÍDEO: Motoboys protestam após suposta agressão em SJC

Um grupo de motoboys se reuniu em frente a uma residência para protestar contra uma mulher que, segundo relatos nas redes sociais, teria agredido um entregador com um tapa no rosto durante uma discussão.

Vídeos que circulam nas plataformas digitais mostram os motociclistas chacoalhando o portão do imóvel, além de atirarem pedras e até fogos de artifício contra a casa.