Adeus, dona Ruth; ela morreu aos 86 anos, em Jacareí

Ruth de Oliveira Cardoso morreu neste último domingo (20), em Jacareí, aos 86 anos. E foi sepultada no mesmo dia, no Cemitério da Paz, no bairro do Avareí.

Com uma vida feliz e cheia de amigos, deixou três filhas e, também, deixará boas lembranças de alguém que amou a família. Nas redes sociais, as manifestações de carinho foram muitas.