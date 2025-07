Matou a própria mãe e cozinhou o corpo no forno

Uma mulher de 32 anos foi considerada mentalmente apta para ser julgada por assassinato, após avaliação médica solicitada pela Justiça. Ela é acusada de cometer um dos crimes mais chocantes registrados nos Estados Unidos nos últimos anos.

O caso aconteceu em Kentucky. Segundo as autoridades, Torilena Fields é suspeita de matar a própria mãe, Trudy Fields, com disparos de arma de fogo e golpes de faca. A denúncia aponta que, após o homicídio, a filha teria decapitado a vítima e cozinhado partes do corpo, incluindo cabeça, pés e antebraços, até que ficassem carbonizados.