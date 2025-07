Pai surta, mata a filha e esfaqueia esposa

Um homem esfaqueou a esposa e matou a filha dentro do apartamento da família, em um crime que chocou pela brutalidade. O caso ocorreu em dezembro de 2024, e o agressor, identificado como William Alves de Abreu, não resistiu aos ferimentos e morreu dias depois no hospital.

A tragédia aconteceu em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. William, que trabalhava como mágico profissional, atacou a esposa, Nayara da Costa Paula, com golpes de faca, e em seguida assassinou a filha do casal. Ele também se feriu gravemente e foi socorrido, mas não sobreviveu.