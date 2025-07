Embraer dobra o número de entrega de aeronaves em 3 meses

De abril a junho deste ano, a unidade de negócios entregou 19 novas aeronaves, exatamente em linha com o número de aeronaves entregues no mesmo período do ano passado. No primeiro semestre de 2025, as entregas totalizaram 26 aeronaves, o equivalente a 32% do ponto médio da estimativa anual de 2025 (entre 77 e 85) – 3 pontos percentuais abaixo da média de 35% registrada para o período nos últimos 5 anos.

A Aviação Executiva registrou uma carteira de pedidos de US$ 7,4 bilhões no segundo trimestre do ano, alta de 62% em relação ao mesmo período do ano passado, mas com queda de 2% em relação ao trimestre anterior.

As entregas somaram 38 jatos no período, 41% superior aos 27 jatos entregues em igual intervalo de 2024. No primeiro semestre de 2025, as entregas totalizaram 61 aeronaves, o equivalente a 41% do ponto médio da estimativa anual de 2025 (entre 145 e 155), 8 pontos percentuais acima da média de 32% registrada para o período nos últimos 5 anos.