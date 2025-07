Matou a irmã e ainda cortou a língua dela na frente da mãe

Uma mulher foi morta a facadas na manhã deste sábado (19), após uma discussão familiar. O crime, de extrema violência, ocorreu dentro da residência da vítima e foi presenciado pela mãe dos envolvidos.

O caso aconteceu na cidade de Ingá, no interior da Paraíba. Segundo relatos, a mulher havia retornado recentemente do Rio de Janeiro e tentou impedir o irmão de levar o botijão de gás da casa da mãe. Durante a briga, ele a atacou com diversos golpes de faca.