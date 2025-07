Embraer encerra trimestre com recorde de R$ 165 bi em encomendas

A companhia entregou 61 aeronaves no período considerando todas as suas unidades de negócios. O resultado representa um aumento de 30% em relação ao segundo trimestre de 2024, quando foram entregues 47 aviões, e mais que o dobro do número registrado no primeiro trimestre de 2025, com 30 aeronaves.

Em meio às incertezas sobre os impactos do tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a Embraer divulgou na noite desta segunda-feira (21) que atingiu uma carteira de pedidos recorde de US$ 29,7 bilhões no segundo trimestre de 2025, o maior nível já registrado pela empresa, equivalente a R$ 165,42 bilhões na atual cotação do dólar.

A Aviação Comercial atingiu a maior carteira de pedidos em 8 anos, totalizando US$ 13,1 bilhões (o recorde anterior foi de US$13,4 bilhões no quatro trimestre de 2017. O valor representa um crescimento de 31% em relação aos três primeiros meses deste ano e de 16% em comparação com o segundo trimestre de 2024. Além do forte desempenho em vendas, a unidade de negócios celebrou o marco de 1.000 unidades vendidas do E175 desde seu lançamento em 2005.

Durante o trimestre, entre os destaques, a Embraer recebeu um pedido firme da SkyWest para 60 aeronaves E175, com direitos de compra para mais 50 unidades. No mesmo período, a Scandinavian Airlines firmou um acordo para a aquisição de 45 aeronaves E195-E2, com direitos de compra para mais 10 unidades – o maior pedido de jatos feito pela SAS diretamente a um fabricante nos últimos 30 anos.

De abril a junho deste ano, a unidade de negócios entregou 19 novas aeronaves, exatamente em linha com o número de aeronaves entregues no mesmo período do ano passado. No primeiro semestre de 2025, as entregas totalizaram 26 aeronaves, o equivalente a 32% do ponto médio da estimativa anual de 2025 (entre 77 e 85) – 3 pontos percentuais abaixo da média de 35% registrada para o período nos últimos 5 anos.

Aviação Executiva e Defesa.