Capotou o carro, foi arremessado para fora e não resistiu

Um homem de 44 anos morreu na manhã desta segunda-feira (21) após ser arremessado de um veículo durante um acidente. A vítima foi identificada como Fabrizio Alves Moreira, que estava em um Fiat Uno no momento do capotamento.

O caso aconteceu na comunidade Groslândia, área rural de Lucas do Rio Verde (MT). De acordo com a Polícia Civil, o carro capotou na estrada conhecida como Linha 21. Imagens do local mostram o veículo com a parte frontal destruída, caído em uma valeta, e o corpo da vítima ao lado do automóvel.