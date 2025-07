Agrediu a esposa, atirou em casa e acabou na cadeia

Um homem foi preso na noite de domingo (20), acusado de agredir, ameaçar de morte a esposa e disparar uma arma de fogo dentro da residência do casal. A prisão foi realizada por agentes da Guarda Civil Municipal e da Polícia Civil, após denúncias e diligências que confirmaram a violência doméstica.

O caso ocorreu em uma fazenda localizada a cerca de 35 quilômetros de Lucas do Rio Verde (MT). Durante patrulhamento na área urbana da cidade, uma equipe da GCM se deparou com um homem visivelmente exaltado, desferindo socos contra uma caminhonete Toyota Hilux e gritando em direção a uma mulher dentro do veículo. A vítima estava chorando, vestia pijama e demonstrava sinais de abalo emocional.