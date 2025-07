São José Basket fará dia 26 o 1º jogo com Sampaio na semi da LBF

O Sampaio Basquete será o adversário do São José na semifinal da LBF (Liga de Basquete Feminino). E o primeiro jogo acontece no sábado (26), a partir das 17h30, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos.

Como o time maranhense tem a melhor campanha geral, o segundo e um possível terceiro jogos serão em São Luís (MA), no ginásio Castelinho. E o segundo jogo será dia 31, também às 19h30, no Maranhão.