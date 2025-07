Bolsonaro mostra tornozeleira: 'símbolo da máxima humilhação'

Nesta segunda-feira (21), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) mostrou publicamente a tornozeleira eletrônica que foi obrigado a usar por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O dispositivo foi instalado na semana passada.

Durante reunião de emergência com aliados no Congresso Nacional, Bolsonaro apontou para o rastreador e o chamou de "símbolo da máxima humilhação desse país". Ele ainda afirmou que "é uma covardia o que estão fazendo com o ex-presidente da República".