VÍDEO: Cliente flagra larvas em ketchup do McDonald's 

Uma cliente registrou larvas em um recipiente de ketchup em uma unidade do McDonald's no bairro do Tanque, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O vídeo, postado nas redes sociais, já ultrapassou quatro milhões de visualizações no TikTok.

Uma mulher, que fez o registro, relatou que foi à lanchonete na última quarta-feira e, ao pegar o molho, percebeu as larvas no dispenser. "Cuidado quando for comer o ketchup do MC", alertou na legenda.