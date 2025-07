GTAM apreende drogas no Campo dos Alemães, em SJC

Em uma ação de patrulhamento, o GTAM (Grupo Tático Ambiental) prendeu um homem envolvido com tráfico de drogas no bairro Campo dos Alemães, na zona sul da cidade. O indivíduo foi flagrado em um local conhecido pelo comércio ilegal de entorpecentes.

Ao avistar os policiais, o suspeito tentou fugir para uma área de mata, carregando uma sacola branca. No entanto, foi alcançado pela equipe. Dentro da sacola, os agentes encontraram porções de drogas e dinheiro.