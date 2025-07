Homem carbonizado em SJC tinha ferimento de tesoura no pescoço

O corpo encontrado carbonizado em São José dos Campos tinha um ferimento no pescoço causado por parte de uma tesoura, que permaneceu cravada, apesar de parte do objeto ter derretido com a alta temperatura das chamas. O ferimento foi encontrado durante a perícia no IML (Instituto Médico Legal).

A vítima ainda não foi oficialmente identificada, mas, segundo informações preliminares, seria um homem conhecido apenas como Antônio.