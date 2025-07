Professora desaparecida é encontrada morta e coberta por lençol

O corpo da professora Soraya Tatiana Bomfim Franca, de 56 anos, foi encontrado no domingo (20), em Vespasiano, na Grande BH. Ela estava desaparecida desde a última sexta-feira (18), em Belo Horizonte (MG). O corpo foi achado perto de um viaduto coberto por um lençol, com marcas de violência sexual e queimaduras.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, o filho da vítima chamou a polícia após não conseguir contato com a mãe desde a última sexta. Ele contou que saiu de casa na noite de quinta-feira (17) com destino à Serra do Cipó e, ao deixar o apartamento, a mãe estava na sala, já vestida para dormir.