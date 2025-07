Pai mata filho e diz para a mãe dormir que bebê estava alimentado

A mãe que encontrou o bebê de dois meses morto dentro de casa na madrugada de sábado (19) em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, contou detalhes à Polícia Civil de como encontrou o filho morto.

De acordo com o delegado Luís Gustavo Timossi, a mãe teve que esperar o companheiro dormir para fugir com o bebê morto no colo.