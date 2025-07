Homem de 42 anos é atingido por desmoronamento em obra na região

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (21), por volta das 10h30, após a queda de muro de pedra, de aproximadamente 3 metros de altura. O muro caiu sobre as pernas do trabalhador.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi socorrida por uma equipe do helicóptero Águia 10 da Polícia Militar, com apoio médico no local. No momento do atendimento, o trabalhador apresentava estado de saúde grave em decorrência dos ferimentos causados pelo desabamento.

A vítima foi transportada para o pronto-socorro da Vila Industrial, em São José dos Campos. O trabalhador sofreu fraturas expostas em ambas as pernas. Segundo informações do médico da aeronave, o paciente deverá passar por cirurgia e existe a possibilidade de amputação em decorrência dos ferimentos.

Policiais militares que atenderam à ocorrência relataram que a área já estava isolada e sob atendimento quando chegaram. No local, identificaram uma mulher como responsável pela obra. Ela se apresentou como funcionária da empresa responsável pela execução do serviço, que já possui registro como pessoa jurídica.