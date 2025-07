VALE: Adolescente de 14 anos é baleado em tentativa de homicídio

Um adolescente de 14 anos foi baleado numa tentativa de homicídio no Vale do Paraíba, na madrugada desta segunda-feira (21). O crime aconteceu em Lorena.

De acordo com o boletim de ocorrência, o adolescente deu entrada na Santa Casa de Lorena com um ferimento na boca, causado por um disparo de arma de fogo.