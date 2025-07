De SJC, Leilah Moreno se despede de Preta Gil: ‘Deixa um vazio’

A cantora e atriz Leilah Moreno, 40 anos, de São José dos Campos, lamentou a morte da amiga e também cantora Preta Gil, 50 anos, que morreu nesse domingo (20) após uma longa luta contra um câncer no intestino, diagnosticado em 2023. Ao longo do tratamento, Preta passou por cirurgias, sessões de radioterapia e quimioterapia.

Em seu perfil no Instagram, onde tem 271 mil seguidores, Leilah Moreno publicou um longo texto de despedida para a amiga. Para a joseense, a morte de Preta Gil “deixa um vazio”.