Motorista de app surta, agride passageiro e policiais e morre

O outro passageiro, de 23 anos, ficou sozinho no carro com o condutor, que, segundo relato, ficou ainda mais agressivo. O jovem contou aos policiais que o motorista passou a ameaçá-lo com frases como: “Vou te matar”, “Vou comer seu coração” e “Vou arrancar seus olhos”.

Em determinado momento, Miqueias parou o carro, pulou para o banco de trás e começou a agredir o passageiro, que ficou com sangramento no nariz. O jovem se defendeu e os dois entraram em luta corporal dentro do carro e, depois, do lado de fora.

A Polícia Militar foi acionada por volta de 7h. Quando os policiais chegaram, encontraram Miqueias muito alterado. Ele tentou puxar uma policial para fora da viatura e gritava pedindo a arma dela.