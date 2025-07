‘Família destruída’, diz irmã de Francisco, assassinado em SJC

Segundo a polícia, o crime foi cometido por William Garcia, de 47 anos, por motivo fútil e sem chance de defesa para a vítima. O homicídio aconteceu por volta das 13h na Rua Caparaó. Testemunhas relataram que o autor e a vítima eram vizinhos e tinham desavenças antigas relacionadas a uma rachadura no muro das casas.

No dia do crime, o autor teria ido até a frente da casa da vítima e efetuado dois disparos à queima-roupa. Em seguida, quando a esposa da vítima saiu da residência após ouvir os primeiros tiros, presenciou o agressor disparando outros tiros contra o marido, que já estava caído no chão. A perícia identificou pelo menos cinco perfurações de arma de fogo no corpo da vítima e sete cápsulas deflagradas no local.

Após o crime, o autor fugiu do local e começou a ser monitorado pelas câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) de São José. Ele abordou uma Saveiro vermelha e entrou no veículo mediante ameaça, obrigando o motorista a dirigir até um ponto de ônibus no Jardim Satélite.