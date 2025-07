Governo passa de R$ 143 mi investidos em obras de escolas do Vale

O Governo de São Paulo concluiu 5.250 obras em escolas e creches no período entre janeiro de 2023 e junho deste ano. Em 30 meses, foram destinados à Secretaria da Educação do Estado São Paulo mais de R$ 2,5 bilhões para construções de 76 novos edifícios escolares, reformas e adequações nas unidades da rede pública paulista.

No Vale do Paraíba, 206 escolas receberam mais de R$ 143 milhões em investimentos em 35 cidades. Cerca de 80 mil estudantes foram beneficiados com as intervenções.