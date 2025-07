Morre aos 81 anos o padre José Cândido Pereira, em São José

Morreu nesta segunda-feira (21), aos 81 anos, o padre José Cândido Pereira, membro do clero da Diocese de São José dos Campos. Ele tinha 46 anos de vida sacerdotal e nos últimos anos morava na residência paroquial da Paróquia de Sant’Ana, na região norte de São José. O falecimento foi confirmado pela Diocese, que lamentou a morte do sacerdote. A causa não foi divulgada.

O velório está sendo realizado nesta segunda, a partir das 12h, na Paróquia de Sant’Ana, localizada na Praça Monsenhor Luiz Gonzaga Alves Cavalheiro, 39, Santana, na zona norte. Às 15h, haverá a Missa Exequial. O sepultamento está marcado para 16h30, no Cemitério Diocesano Horto da Paz (Rua Francisco Rafael, 357 – Centro – São José).