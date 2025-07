URGENTE: Acidente mata uma pessoa e fere outras duas na região

Um veículo de passeio colidiu frontalmente com um caminhão da empresa Polimix na Reta da Mococa, trecho da Rodovia Doutor Manoel Hyppólito Rego (SP-55), no município de Caraguatatuba. O acidente mobilizou equipes de resgate, que foram acionadas por volta das 9h50.

No local, foram identificadas três vítimas. Um homem encontrava-se em óbito, preso às ferragens do veículo de passeio, com a morte constatada pelo médico do Samu.

As equipes dos bombeiros realizaram os procedimentos de estabilização do veículo e o desencarceramento da vítima fatal, que estava conduzindo o carro.

As outras duas vítimas foram socorridas pelas equipes do Samu, sendo uma pela USB (Unidade de Suporte Básico) e outra pela USA (Unidade de Suporte Avançado). Uma delas era o motorista do caminhão, de 40 anos.