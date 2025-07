Casal de menores é apreendido por suspeita de esquartejar Nicolly

Dois adolescentes, de 17 e 14 anos, admitiram ter matado Nicolly Fernanda Pogere, de 15 anos, em Hortolândia (SP), depois de serem apreendidos no Paraná nesse domingo (20). Eles confessaram o crime "com riqueza de detalhes", segundo José Regino Melo Lages Filho, delegado do 2º Distrito Policial de Hortolândia.

Eles estavam escondidos na casa da avó de um deles, em Cornélio Procópio (PR), e foram apreendidos após denúncia anônima recebida pela Polícia Civil do município.