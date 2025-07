Carro capota após acidente com caminhão betoneira na região

Um veículo de passeio colidiu frontalmente com um caminhão da empresa Polimix na manhã desta segunda-feira (21), na Reta da Mococa, em trecho da Rodovia Doutor Manoel Hyppólito Rego (SP-055), no município de Caraguatatuba. O acidente mobilizou equipes de resgate, que foram acionadas por volta das 9h50.

Segundo o DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo), a colisão ocorreu na altura do km 85,9, no sentido leste (Ubatuba), e provocou a interdição total da pista neste sentido. O tráfego foi desviado por uma faixa reversível no sentido oeste, e até o momento não há registro de congestionamento.