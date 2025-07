'Mundo fica mais triste’: adeus ao universitário Matheus no Vale

“O mundo ficou um pouco mais triste. Vou sentir sua falta, amigo”.

Foi com essa singela frase que Matheus Hyann despediu-se do amigo e xará, o estudante universitário Matheus Cembranelli, de 25 anos, que morreu no sábado (19) após lutar bravamente contra um câncer raro e agressivo.

