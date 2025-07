Acidente entre carro e ônibus deixa feridos em São José

Um acidente envolvendo um Fusca e um ônibus foi registrado na noite de domingo (20) na Estrada Rio do Peixe, na altura do km 18, em São Francisco Xavier, distrito de São José dos Campos.

No automóvel estavam cinco ocupantes, incluindo um bebê. O motorista sofreu escoriações na região frontal do corpo. As demais vítimas também precisaram de atendimento médico.