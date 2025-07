Avião militar cai em campus de faculdade e mata 19 em Bangladesh

A aeronave realizava um voo de treinamento quando caiu. A causa do acidente ainda não foi informada pelas autoridades. Equipes de resgate estão no local, e 83 dos feridos já foram hospitalizados.

Segundo o jornal local "Prothom Alo", o avião teria caído sobre o telhado do refeitório da faculdade. Vídeos do momento após a queda mostram um grande incêndio próximo a um gramado, com uma densa coluna de fumaça subindo no céu, enquanto multidões observavam de longe. Imagens do local mostraram equipes de resgate combatendo as chamas e retirando as vítimas de dentro do prédio.

O chefe do governo interino de Bangladesh, Muhammad Yunus, disse que serão tomadas as “medidas necessárias” para investigar a causa do acidente e “garantir todos os tipos de assistência”. “A perda sofrida pela Força Aérea... pelos estudantes, pais, professores, funcionários e outros neste acidente é irreparável”, afirmou.

* Com informações do portal G1