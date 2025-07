Preta subiu ao palco pela última vez ao lado do pai, Gilberto Gil

A cantora Preta Gil se despediu dos palcos ao lado do pai, Gilberto Gil, em uma apresentação emocionante no Allianz Parque, em São Paulo. A última performance aconteceu em 27 de abril deste ano, quando cantaram juntos a música Drão, escrita por Gil em homenagem a Sandra Gadelha, mãe de Preta.

A filha de Gilberto Gil morreu nesse domingo (20), aos 50 anos, após uma longa luta contra um câncer no intestino, diagnosticado em 2023. Ao longo do tratamento, Preta passou por cirurgias, sessões de radioterapia e quimioterapia.