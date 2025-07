Trump publica vídeo de Obama sendo preso na Casa Branca; VEJA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou nesse domingo (20) um vídeo na sua rede social Truth Social gerado por IA (Inteligência Artificial) mostrando a prisão do ex-presidente Barack Obama no salão oval da Casa Branca.

No texto, ele escreve que 'ninguém, especialmente o presidente, está acima da lei'. O vídeo termina com Obama vestido com um macacão laranja em uma cela de prisão.

