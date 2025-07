Homem cai de telhado de residência e morre em cidade do Vale

Um homem de 73 anos foi encontrado morto na manhã de sábado (19), em circunstâncias ainda não esclarecidas, na zona rural de Monteiro Lobato, no Vale do Paraíba. A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil como morte suspeita. Há indícios de que a vítima tenha caído do telhado de uma residência no bairro Ribeirão dos Alves.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso, que está sob apuração do 1º Distrito Policial de Monteiro Lobato, aconteceu por volta das 10h50, na estrada municipal Antônio Florêncio da Silva. O filho da vítima, de 41 anos, foi quem encontrou o pai já sem vida no chão da casa.