Pai tenta matar filho a facadas por motivo fútil em São José

Um homem foi preso em flagrante após tentar matar o próprio filho com uma facada na barriga, na noite de domingo (20), em São José dos Campos. O crime aconteceu na residência da família, localizada na estrada Pedro Moacir de Almeida, no bairro Águas de Canindu, na zona norte da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos, pai e filho moram juntos e tiveram uma discussão por um motivo considerado fútil. Durante o desentendimento, o pai, de 52 anos, golpeou o filho, de 21 anos, com uma faca na região abdominal.