Motociclista de 31 anos morre após colidir com poste em São José

Um motociclista de 31 anos morreu neste domingo (20) após sofrer um acidente de moto na avenida Juscelino Kubitschek, em frente a uma padaria, no bairro Vila Industrial, na região leste de São José dos Campos. O acidente aconteceu na tarde do sábado (19), mas a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital no domingo.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos, a irmã da vítima relatou que soube do acidente por meio de um amigo. Segundo o relato, o motociclista perdeu o controle da moto em uma curva e colidiu violentamente contra um poste.