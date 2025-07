Câmeras do CSI auxiliam em prisões e captura de procurado em SJC

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Duas ocorrências registradas no final de semana, em São José dos Campos, contaram com o apoio direto das câmeras de monitoramento do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), garantindo a atuação rápida das forças de segurança pública.

Por volta das 16h30 de sábado (19), operadores do CSI identificaram pelas câmeras um veículo Toyota Corolla, envolvido em uma ocorrência de estelionato registrada no início do mês.

A movimentação foi monitorada desde o trevo do DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial) até a região central da cidade, quando o automóvel foi identificado pela câmera da avenida Quinze de Novembro.

Imediatamente, as informações foram repassadas em tempo real às equipes da Polícia Militar e da GCM (Guarda Civil Municipal). Com o auxílio do CSI, a equipe da Rocam (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) da PM localizou o veículo e realizou a abordagem em frente a um estabelecimento comercial na área central.