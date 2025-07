Após incendiar casa por miojo, jovem é levado ao Francisca Júlia

Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante na madrugada de sábado (19), em São José dos Campos, após agredir a mãe, os irmãos e atear fogo na própria residência, localizada na Rua das Ameixas, no bairro Frei Galvão, região leste da cidade. O imóvel ficou completamente destruído pelas chamas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência, o ataque teria sido motivado pelo desaparecimento de um pacote de miojo. De acordo com o relato das vítimas, o rapaz chegou embriagado em casa por volta das 3h30 e iniciou uma discussão com a mãe. Na sequência, foi até o quarto dos irmãos e agrediu o jovem de 18 anos com tapas. Ao tentar intervir, a mãe também foi agredida, assim como a irmã adolescente, de 15 anos.