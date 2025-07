Corpo carbonizado é encontrado após incêndio em São José

O caso foi registrado como morte suspeita e encontro de cadáver pela Central de Polícia Judiciária (CPJ). Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para conter as chamas e, após o controle do fogo, localizaram o corpo no interior do imóvel.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, a residência funcionava como uma habitação coletiva, com diversos cômodos alugados de forma independente. A Polícia Militar preservou o local e acionou a Polícia Civil, que compareceu com equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e da Polícia Científica.

Uma das testemunhas, morador de um dos quartos do imóvel, deverá ser ouvida para colaborar com a investigação. O proprietário do imóvel ainda não foi localizado e teve seu telefone incluído nos registros do inquérito.

Durante a perícia no Instituto Médico Legal, foi constatado que a vítima apresentava um ferimento no pescoço causado por uma parte de tesoura, que permaneceu cravada, apesar de parte do objeto ter derretido com a alta temperatura das chamas.