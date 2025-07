Preta Gil morre aos 50 anos após batalha contra o câncer

A cantora e atriz Preta Gil faleceu neste domingo (20), aos 50 anos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista à revista Quem. A família ainda deve se manifestar publicamente.

Filha de Gilberto Gil, um dos ícones da música brasileira, Preta construiu uma carreira sólida como cantora, compositora, empresária e atriz, além de se tornar uma das vozes mais atuantes nas causas sociais e no combate ao preconceito.