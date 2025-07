Morre jovem que comeu bolinho de mandioca supostamente envenenado

O jovem Lucas da Silva Santos, de 19 anos, que comeu um bolinho de mandioca supostamente envenenado, morreu neste domingo (20) após dez dias internado no Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Lucas teve morte encefálica, e a família autorizou a doação de órgãos. Informação foi confirmada pela Prefeitura de São Bernardo do Campo.