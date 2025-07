Homem tem perna prensada por placa de mármore na região

Um homem ficou ferido na manhã deste domingo (20) após ser atingido por uma placa de mármore que caiu da caçamba de um caminhão no bairro Boiçucanga, na Costa Sul de São Sebastião.

O acidente ocorreu por volta das 11h, no momento em que o veículo realizava uma manobra para entrar em um posto de combustíveis, segundo informações do portal Gazeta Costa Sul. Durante a manobra, uma das placas que estavam sendo transportadas caiu e prensou a perna da vítima.