Drone atrapalha show da Esquadrilha da Fumaça em Semana de Vela

A apresentação da Esquadrilha da Fumaça, realizada na manhã deste domingo (20), durante a 52ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela, foi prejudicada pela presença de drones não autorizados que sobrevoavam a área do evento.

Por questões de segurança, as aeronaves da FAB (Força Aérea Brasileira) precisaram subir para uma altitude maior, o que comprometeu a visibilidade das manobras para o público.