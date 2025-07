Repetiu a dose! São José vence o Burrão de novo na Copa Paulista

O São José venceu o Taubaté por 2 a 0 no Clássico do Vale na tarde deste domingo (20), no estádio Joaquinzão, em Taubaté, pela sexta rodada do grupo 4 da Copa Paulista de 2025.

Com esse resultado, a Águia do Vale foi a 16 pontos, e disparou na liderança, praticamente assegurando a vaga. Além disso, fecha os dois clássicos com duas vitórias, repetindo os 2 a 0 do primeiro turno.

Enquanto isso, o Taubaté, comandado pelo técnico Rogério Henrique, segue com 6 pontos, mas ainda em quarto lugar, na zona de classificação.