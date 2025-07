Piscina pega fogo em casa na região e mobiliza Corpo de Bombeiros

Uma piscina de fibra pegou fogo e colocou em risco uma residência no Litoral Norte, na madrugada deste domingo (20). O caso aconteceu em casa no bairro Praia das Palmeiras, em Caraguatatuba, às 2h20.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu a piscina de fibra que estava no quintal da residência.