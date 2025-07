Morre Tereza Cury, única prefeita da história de Caraguatatuba

“Caraguatatuba perde neste 19 de julho Tereza Cury Nogueira, única prefeita mulher da história do município. Tereza foi uma figura histórica, pioneira na política local e responsável pela implantação da Rádio Oceânica, a primeira da cidade. Deixa um legado de pioneirismo e compromisso com nossa cidade”, diz publicação no perfil oficial da Prefeitura de Caraguatatuba no Instagram.

Tereza Cury deixa um legado de inspiração. Sua trajetória de coragem e responsabilidade despertou e segue despertando o interesse por mais participação feminina na política local e regional.