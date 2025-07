Homem é espancado por desconhecido na região

A Delegacia de Polícia de Caraguatatuba apura uma agressão ocorrida nas primeiras horas da madrugada de sábado (19), nas imediações da Praça Diógenes Ribeiro de Lima, na Avenida da Praia. A vítima, de 34 anos, foi surpreendida e espancada por um homem que ainda não foi identificado.

Segundo informações prestadas à polícia, o rapaz caminhava com a esposa em direção à motocicleta do casal quando o agressor se aproximou e iniciou a violência com um soco no rosto da vítima, seguido por chutes na mesma região. O ataque foi tão intenso que ele perdeu a consciência por alguns instantes. O autor fugiu logo após as agressões.

Socorrido por uma equipe do Samu, a vítima foi levada à Casa de Saúde Stella Maris, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos. Ele sofreu diversos ferimentos no rosto.