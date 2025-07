Vale entra na briga por investimento de R$ 1 bilhão da Coca-Cola

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O Vale do Paraíba está na disputa pelo investimento de R$ 1 bilhão da Coca-Cola para instalar uma nova fábrica em São Paulo. A empresa está em busca de terrenos no interior paulista. A expectativa da companhia é escolher o local ainda em 2025 e iniciar as obras em 2026.

A Coca-Cola deve investir R$ 7 bilhões no Brasil ao longo deste ano, um aumento de 75% em relação ao valor desembolsado em 2024. O plano inclui a instalação e modernização de linhas de produção. “Se as condições continuarem favoráveis, vamos seguir investindo”, afirmou Granizo.

A nova unidade visa atender à crescente demanda por produtos no mercado brasileiro, modernizar a infraestrutura produtiva e fortalecer a presença da marca no maior mercado consumidor do país.

A multinacional planeja reforçar sua capacidade produtiva com a nova fábrica, que será equipada com tecnologias modernas e práticas sustentáveis. O projeto também reflete a confiança da empresa no potencial econômico do Brasil. Além disso, a iniciativa deve gerar empregos e impulsionar o desenvolvimento regional.