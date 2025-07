Mais de 70 pessoas em busca de comida são mortas em Gaza

Nas últimas horas, duas crianças palestinas, incluindo um bebê de 35 dias, morreram de desnutrição no hospital al-Shifa de Gaza City. Uma criança de quatro anos, Razan Abu Zaher, também faleceu por complicações de desnutrição e fome no Hospital Al-Aqsa Martyrs.

Papa.

Neste domingo (20), o papa Leão 14 fez um apelo urgente pela paz no Oriente Médio. No final da oração mariana do Angelus, o pontífice expressou profunda dor pelo ataque do exército israelense contra a Paróquia Católica da Sagrada Família na cidade de Gaza.

O papa reiterou seu pedido para que a “barbárie da guerra pare imediatamente e que se chegue a uma resolução pacífica do conflito”. Ele pediu que a comunidade internacional observe o direito humanitário e respeite a obrigação de proteger os civis.