Mãe encontra bebê m0rto e com hematomas no olho; pai é preso

De acordo com informações repassadas pela mãe, o recém-nascido estava sob os cuidados do pai no momento em que sofreu as agressões. Ao retornar ao local, ela teria encontrado a criança já sem vida, com lesões visíveis no olho e em outras partes do corpo.

A mulher também apresentava um ferimento de esfaqueamento na perna, que, segundo o relato, teria sido causado pelo companheiro.

O pai do bebê foi preso pelas forças de segurança e passou a ser investigado como principal suspeito. O homem já tinha histórico de violência doméstica, inclusive contra crianças.