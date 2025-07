Por motivos técnicos, transporte histórico é adiado na Dutra

O deslocamento da carga especial da empresa Hitachi, considerado o maior já transportado pela rodovia Presidente Dutra, foi adiado por motivos técnicos e operacionais. A operação, que estava prevista para ocorrer nesta segunda-feira (21), terá uma nova data definida nos próximos dias.

A decisão foi tomada em conjunto com todos os órgãos envolvidos, incluindo a transportadora responsável e o embarcador da carga. Até que o transporte seja retomado, a estrutura permanecerá estacionada no recuo do km 204 Norte da Dutra, logo após a praça de pedágio de Arujá.